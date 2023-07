NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Frankfurter hätten eine Neubewertung ihrer Papiere weitgehend selbst in der Hand, schrieb Analystin Anke Reingen am Mittwochnachmittag in einer Studie. Es gehe um das Erreichen der Ziele in der Kostenkontrolle und Ausschüttungen an die Anleger./ag/mis;