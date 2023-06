NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Ihre grundlegende Analyse habe ergeben, dass der Markt aktuell mit dem Firmenkundengeschäft ausgerechnet dem wertvollsten Geschäftsbereich des Instituts viel zu wenig Bedeutung beimesse, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Und das, obwohl der Geschäftszweig doch zuletzt wieder in Schwung gekommen sei./tav/ajx;