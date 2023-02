NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Diese hätten die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Schwäche habe das Investmentbanking gezeigt, positiv seien dagegen die Nettozinserträge und die Kostenkontrolle des Geldinstituts./bek/jha/;