Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen der US-Konkurrenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die starken Erträge im Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen ließen insbesondere auf Deutsche Bank und Barclays positive Rückschlüsse zu, schrieb Analyst Hugh Moorhead in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Konsensschätzungen spiegelten das nicht vollständig wider. Zudem erschienen angesichts der Entwicklung bei den US-Banken die Erwartungen für das Investmentbankinggeschäft von Barclays, Deutsche Bank und UBS zu niedrig./gl/la;

