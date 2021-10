FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Deutsche Bank vor den am 27. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal von 11,80 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne mit einem recht guten Quartal aufgrund der fortgesetzt nachhaltigen Geschäftsentwicklung im Bereich Investmentbanking, schrieb Analyst Nicolas Payen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem komme auch die Restrukturierung weiter voran. Er hob daher seine Schätzungen für das Finanzinstitut an./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





