HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - NordLB hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Jahreszahlen von 7,70 auf 8,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Dank hoher Kostendisziplin und eines dynamischen Investment Banking habe das Finanzhaus für 2020 schwarze Zahlen aufweisen können, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ferner habe die Risikovorsorge für das Kreditportfolio wegen der Corona-Krise zwar erheblich u?ber dem Vorjahr gelegen, bewege sich per saldo aber im Rahmen der Managementprognose./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 15:23 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2021 / 15:32 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.