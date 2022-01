LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 12 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Auch wenn sich das Management optimistisch zum Ertragsumfeld und der Kostenperspektive äußerte, habe der Zwischenbericht nur begrenzt dazu Anlass gegeben, an seinen Erwartungen wesentlich etwas zu ändern, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 11:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / 11:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.