ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,20 Euro belassen. Das Geldhaus habe in den richtigen Geschäftsbereichen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem stehe ein Aktienrückkauf auf der Agenda./bek/ajx;