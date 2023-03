ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Deutsche Bank von ihrer "Top Picks List" gestrichen. Das Anlagevotum bleibe aber wie bei der ebenfalls von der Liste gestrichenen Konkurrentin Julius Bär auf "Buy", schrieb Analyst Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Trotz des dank gestiegener Ergebnisschätzungen und der Konjunkturdynamik starken Jahresstarts rät er immer noch zur Übergewichtung europäischer Bankentitel. Vor allem in der Eurozone sieht der Analyst positive Ertragstrends./gl/mis;