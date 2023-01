HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank vor den am 2. Februar erwarteten Jahreszahlen von 13,50 auf 16,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem signifikaten Ertragswachstum von 13 Prozent im vierten Quartal, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das selbst gesteckte Ziel für die Eigenkapitalverzinsung (RoTE) dürfte erreicht worden sein./ck/tih;