NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer hausinternen Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,10 Euro belassen. Die Bank habe im ersten Quartal ein starkes Ertragswachstum demonstriert, und das Management erwarte für das zweite Jahresviertel ähnliche Wachstumsraten, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe die Bank Effizienzinitiativen implementiert, um den Kostendruck auszugleichen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2022 / 17:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.