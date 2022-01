FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Deutsche Bank von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12,20 auf 15,50 Euro angehoben. "Die Deutsche Bank ist zurück", schrieb Analyst Nicolas Payen in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei wieder ein vertrauenswürdiges und attraktives Investment. Der Ertragsausblick für 2022 stimme optimistisch. Payen glaubt an 25 Milliarden Euro und damit mehr als der Konsens von 24,4 Milliarden Euro./ag/ajx



