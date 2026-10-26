Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Deutsche Bank Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Bank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Das Geldhaus sei auf dem Weg, die Eigenkapitalrendite (ROTE) bis 2028 auf rund 12 Prozent zu steigern, schrieb Joseph Dickerson am Montag. Die entscheidende Frage sei, mit welchen internen Maßnahmen die Frankfurter diese auf die angestrebten mehr als 13 Prozent steigern könnten. Der Marktkonsens sei sowohl hier als auch mit Blick auf die jährlichen Wachstumsraten etwas vorsichtiger als die Bank./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.56 €
|
Abst. Kursziel*:
15.57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.61%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
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