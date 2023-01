NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 75 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Thiel reduzierte seine 2022er Ergebnisprognosen für das Arzneimittel-Unternehmen. Dies sei auf deutlich höhere Abschreibungen aufgrund der Wertminderung der Fitvia-Gruppe zurückzuführen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei darin auch die jüngste Übernahme von Arkopharma berücksichtigt./edh/tih;