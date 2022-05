HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Dermapharm auf "Buy" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Aktie des Arzneimittelherstellers hinke seit Jahresbeginn dem Gesamtmarkt hinterher, womit der von Investoren befürchtete Geschäftsrückgang im Zusammenhang mit Corona-Impfstoffen angemessen eingepreist erscheine, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wegen des starken Kerngeschäfts sehe sie nun erhebliches Kurspotenzial./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 15:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





