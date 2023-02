NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zugegeben, die Potenziale auf der Umsatzseite seien bei dem Essenslieferdienst begrenzt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis rücke in den Vordergrund und hier gebe es keinen Bedarf, etwas an den Schätzungen anzupassen. Immer noch sei unklar, inwieweit Delivery Hero in profitablen Zeiten wachsen wird. Dies werde eindeutig darüber bestimmen, mit welchem Vielfachen des operativen Ergebnisses (Ebitda) das Unternehmen bewertet wird./tih/edh;