NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Essenslieferdienst die Erwartungen an das vierte Quartal erheblich verfehlt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weil aber der Ausblick auf 2023 bekräftigt worden sei, sollte sich die anfängliche Enttäuschung rasch abmildern./ajx/tih;