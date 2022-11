LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68,50 Euro belassen. Erkenntnisse aus Branchendaten ließen diverse Rückschlüsse auf Konsumwerte zu, schrieben die Analystin Emily Johnson und ihre Kollegen in einer am Donnerstag vorliegenden Strategiestudie. Der Trend der Verbraucherausgaben sei von der Produktgruppe abhängig - mit größeren Abweichungen in den Altersklassen. Delivery Hero gehört zu den Unternehmen, an die die britische Investmentbank besonders optimistisch herangeht. Unter den Essenslieferdiensten seien hier die Chancen auf ordentliches Wachstum und eine verbesserte Profitabilität im Jahr 2023 am größten./tih/ajx;