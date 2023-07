NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 80 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Unter den europäischen Essenslieferdiensten bevorzuge er nun Deliveroo vor Delivery Hero und Just Eat Takeaway, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs in Südkorea stiegen für Delivery Hero die operativen Ergebnisrisiken (Ebitda). Zudem habe sich das Unternehmen jüngst vorsichtiger als bisher zur Profitabilitätsentwicklung geäußert, weshalb er seine Schätzungen gesenkt habe./gl/mf;