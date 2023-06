NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst William Woods befasst sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Konsolidierung des Essensliefermarktes. Delivery Hero könne sein Thailand-Geschäft verkaufen, was ein wahrscheinlicher Kurstreiber wäre. Die Lateinamerika-Sparte könne an das Internet-Unternehmen Prosus gehen. Delivery Hero könne das eigene Portfolio derweil mit Deliveroo verstärken./niw/ajx;