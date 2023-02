NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Zum Teil wegen negativer Währungseffekte habe der Bruttowarenwert (GMV) des Essenslieferdienstes die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da das Unternehmen aber im laufenden Jahr wohl profitabel werde und die Aktie damit attraktiver für die Anleger, sehe sie erhebliches Kurspotenzial./gl/tih;