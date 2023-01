NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero vor Quartals- und Jahreszahlen von 75 auf 80 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Outperform". Der Essenslieferdienst sei unter den EU-Branchenwerten sein "Top Pick" mit Blick auf die Zahlen und bleibe dies auch für 2023. Für den Bruttotransaktions- und den Bruttowarenwert sei er im Schlussquartal vorsichtiger als der Konsens, bei den Margen aber optimistischer. Delivery Hero dürfte sein Jahres-Umsatzziel aber erreichen. Im Kursziel berücksichtigte er auch die jüngste Kursentwicklung./tih/ajx;