NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat in einem Branchenausblick auf 2022 das Kursziel für Delivery Hero von 175 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im Vergleich zu 2021 sei er für den europäischen Sektor der Lebensmitteleinzelhändler und Essens-Auslieferer nun positiver gestimmt, schrieb Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die gestiegene Inflation sei gut für den Sektor, polarisiere allerdings. Mit Blick auf Essenslieferdienste sei er wegen des scharfen Wettbewerbs bislang vorsichtig gewesen, doch 2022 dürfte das Hauptaugenmerk auf der Kapitaldisziplin liegen. Delivery Hero sei aufgrund seiner starken Wachstumsprognosen, seiner Übernahmen und der potenziellen Rentabilität in Asien sein "Top Pick"./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / 00:01 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.