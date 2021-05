ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Delivery Hero von 173 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er könne zwar gewisse strategische Beweggründe dafür gegeben haben, dass der Lieferdienst nun wieder auf den deutschen Markt zurückkehren möchte, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei der Schritt der am Markt herrschenden Auffassung abträglich, wonach Delivery Hero in den meisten Regionen, in denen das Unternehmen agiert, klarer Marktführer sein wolle. Das neue Kursziel berücksichtige nun unter anderem die für den Aufbau des Deutschland-Geschäfts notwendigen Investitionen./la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2021 / 17:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2021 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.