NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Essenslieferdienstes Delivery Hero auf die "Analyst Focus List" gesetzt und die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Sowohl für Delivery Hero als auch für Just East Takeaway.com ist Analyst Marcus Diebel sehr optimistisch, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Er bevorzugt aber Delivery Hero aufgrund noch besserer langfristiger Chancen. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Studie hervor./ajx/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 16:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.