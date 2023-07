NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Die am 9. August anstehenden Halbjahreszahlen des Essenslieferdienstes dürften ein gut einprozentiges Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) sowie ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 0,3 Prozent des GMV belegen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies läge unter der Jahreszielmarke von mehr als 0,5 Prozent./gl/edh;