NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der saudi-arabische Markt habe sich bislang für den Lieferdienst als Erfolgsgeschichte erwiesen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie angesichts der Übernahmen der noch ausstehenden 37 Prozent der Anteile an Hungerstation für rund 297 Millionen US-Dollar./mf/gl;