ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Essenslieferdienst liefere auch ab, was seinen Weg zur Profitabilität betreffe, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstum im zweiten Halbjahr sollte das Vertrauen von Anlegern wieder erhöhen./tih/he;