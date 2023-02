NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts der Kapitalbeschaffung durch Wandelanleihen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Mitteilung komme aus heiterem Himmel, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Essenslieferdienst nehme einen Aufschlag auf den aktuellen Aktienkurs in Kauf, um den Wandelpreis alter Anleihen näher an das derzeitige Kursniveau zu drücken. Außerdem werde damit bis 2023 eine längere Zeit überbrückt. Investoren dürften aber den Zeitpunkt in Frage stellen./tih/he;