NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Analysehaus hat den Essenslieferdienst in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Liste der 20 europäischen "Top Picks" für 2023 gesetzt. Im Technologiesektor, dem Delivery Hero als Online-Unternehmen zugerechnet werden kann, setzen sie auf Aktien mit Wertpotenzial. Im aktuellen Aktienkurs seien schon viele negative Nachrichten eingepreist, argumentierte der zuständige Analyst Giles Thorne./tih/edh;