NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Mit einer in der Presse kolportierten Übernahme des Lebensmittellieferanten Gorillas durch die türkische Getir gehe das Geschäft mit dem schnellen Einkaufen in eine reifere Phase über, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die von der "Financial Times" berichteten Details zu dem Deal deckten sich mit dem, was bereits im Oktober ebenfalls in der Presse spekuliert worden sei./bek/tih;