NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero nach "soliden Quartalszahlen" und aktualisierten Jahreszielen des Essenslieferdienstes von 65,00 auf 72,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Rob Joyce berücksichtigt nun zudem die Glovo-Übernahme in seinen Schätzungen. Im Fall von mehr Gewissheit über die grundlegende Nachfrage und einer klaren Sicht auf ein positives operatives Ergebnis bei einer Inflation, die zugleich den Höhepunkt erreicht habe, sehe er Spielraum für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung, schrieb Joyce in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das könnte gegen Ende 2022 der Fall sein./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 21:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





