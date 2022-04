ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Von dem Essenslieferdienst habe es gleich vier positive Nachrichten gegeben, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben einer gesicherten Refinanzierung und der 2023 angepeilten Profitabilität bezog er sich dabei auch auf einen erneuerten diesjährigen Ausblick und Aussagen zum derzeitigen Geschäft. In der Summe seien all dies positive Kurstreiber, die eine Basis seien für den Beginn einer Neubewertung./tih/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 07:27 / GMT



