NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Mit dem Verkauf eines Teils der Betreiligung am lateinamerikanischen Konkurrenten Rappi rüste sich der Essenslieferant für den "Endkampf der Branchenkonsolidierung", schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2022 / 02:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2022 / 02:48 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.