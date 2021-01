HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero von 105 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf einen baldigen Abschluss der Übernahme von Woova nahm Analyst Robert Berg in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie den entsprechenden Bewertungsabschlag nun wieder zurück. Zudem habe der Auslieferer von Mahlzeiten nach der jüngsten Kapitalerhöhung nun eine noch üppiger gefüllte Kriegskasse, um das Wachstum aus eigener Kraft anzukurbeln./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 17:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.