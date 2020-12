NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Zustimmung der südkoreanischen Kartellbehörde KFTC zur Übernahme des Konkurrenten Woowa sei bereits am vergangenen Freitag durchgesickert und habe deshalb nicht überrascht, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Die zunächst negative Marktreaktion auf den Verkauf der südkoreanischen Delivery-Hero-Tochter Yogiyo, den die Behörde bereits im November zur Auflage für eine Genehmigung gemacht hatte, sei falsch gewesen. Thorne hält die Aktie des Essensauslieferers immer noch für massiv unterbewertet./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.12.2020 / 04:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.12.2020 / 04:35 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.