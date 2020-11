NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit Blick auf Auflagen der Kartellbehörde Südkoreas auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die daraus resultierenden Kursverluste nutze Jefferies für Aktienkäufe, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt bilde ab, dass es nicht zu einem Joint Venture von Delivery Hero mit dem Konkurrenten Woowa kommt. Delivery Hero sei gleichwohl auf einem guten Weg, weltweit die Nummer eins auf dem Markt für Essensauslieferungen zu werden./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 10:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 10:07 / ET



