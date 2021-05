NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Deliveroo bei einem Kursziel von 390 Pence mit "Buy" aufgenommen. Deliveroo sei der "definitive Online-Lieferdienst", titelte Analyst Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Grundstein des differenzierten Geschäftsmodells bilde das von dem Unternehmen erfundene Logistik-Modell, hinzu komme nun der Erstanbietervorteil bei Lebensmittellieferungen. Damit gedeihe Deliveroo in einem wettbewerbsorientierten Umfeld, zudem erwirtschafte das Unternahmen auf operativer Ebene nachhaltig Erträge (Ebitda). Die Bewertung der Aktien spiegele dies nicht wider./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2021 / 16:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2021 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.