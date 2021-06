NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone auf "Underperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Wer darüber nachdenke, ob der Nahrungsmittelhersteller mit Hilfe seiner Expertise in Sachen Nachhaltigkeit/soziale Verantwortung (ESG) seine Finanzziele verbessern könne, sollte dies besser lassen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Franzosen hätten 2020 mehr der eigenen quantifizierten Ziele verfehlt als erreicht. Danone müsse vielmehr reinvestieren und umstrukturieren und die Erwartungen in allen Geschäftsbereichen überarbeiten./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / 17:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2021 / 00:45 / EDT



