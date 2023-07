NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die russische Regierung habe angekündigt, die Aktivitäten des Lebensmittelkonzerns in Russland vorübergehend unter Staatsverwaltung zu stellen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Nachricht störe den eigentlich Fortschritte machenden Verkaufsprozess für das dortige Geschäft, das etwa fünf Prozent der Konzernumsätze ausmache./tih/tav;