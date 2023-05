NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach einem Besuch der Forschungs- und Entwicklungsabteilung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Besuch habe ihr den Wandel im Bereich Forschung und Innovationen vor Augen geführt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe auch gezeigt, wie der Fokus auf differenzierte Produkte und die Rückbesinnung auf die gesundheitlichen und wissenschaftlichen Ursprünge des Nahrungsmittelkonzerns mit dessen Renew-Strategie zusammenhängen./edh/tih;