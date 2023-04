NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern habe die Erwartungen mit dem vergleichbaren Umsatzwachstum deutlich übertroffen und das diesbezügliche Wachstumsziel für das Jahr angehoben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig sei die Aktie einer der günstigsten Branchenwerte./gl/mis;