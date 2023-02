NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Angesichts der schlechteren Stimmung für die Aktie dürfte der Nahrungsmittelkonzern beruhigende Aussichten auf das laufende Jahr bieten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue Ausblick sollte zeigen, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, seine Ziele für die Jahre 2023 und 2024 zu erreichen, obwohl es mit einer erhöhten Kosteninflation und einer gedämpften Verbrauchernachfrage konfrontiert sei./edh/la;