NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht mit einer anhaltend soliden Umsatzentwicklung des französischen Lebensmittelkonzerns bei weiter gesunkenen Volumina./ag/la;