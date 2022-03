LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Danone nach dem Kapitalmarkttag des Nahrungsmittelkonzerns von 76 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dass der Turnaround bei Danone Zeit braucht, sei unvermeidlich, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei aber zuversichtlich, dass das richtige Team mit den richtigen Anreizen am richtigen Platz sei, um die Ziele zu erreichen. Für die Jahre 2022 bis 2024 reduzierte der Experte jedoch seine Gewinnprognosen (EPS)./edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 08:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 09:05 / GMT



