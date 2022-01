LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die europäischen Lebensmittelhersteller könnten die derzeit hohe Inflation im neuen Jahr wohl nicht mehr umschiffen, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Studie. Absicherungsgeschäfte würden nun erneuert und so dürfte die Gewinnentwicklung 2022 stärker beeinträchtigt werden. Für Danone rechnet er zwar für das Schlussquartal 2021 nun mit etwas mehr Wachstum, für 2022 senkte er aber seine Margenerwartung./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2022 / 06:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2022 / 06:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.