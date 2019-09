LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Geschäft mit Milchprodukten in Europa sei der Schlüssel für das Erreichen der Ziele für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Um den Rückstand zum Lebensmittelsektor zu verringern, müsse zudem die Marge im kommenden Jahr über 16 Prozent liegen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 02:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / 04:00 / GMT



