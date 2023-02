NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Danone von 69 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die geradezu langweilig erwartungsgemäßen Zahlen und Ziele seien genau das, was der Lebensmittelhersteller brauche, um sich weiter zu rehabilitieren, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die mittel- bis langfristigen Aussichten des Babynahrungsgeschäfts in China blieben die größte Bedrohung für seine Anlageempfehlung, was aber schon eingepreist erscheine./gl/edh;