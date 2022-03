NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Danone von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 54 auf 56 Euro angehoben. Analyst Bruno Monteyne verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu Lebensmittel- und Konsumgüterherstellern auf die vorgelegten Jahreszahlen der Branche, die weiteren Preisanstiege für Rohstoffe und die aufgrund des russischen Kriegs in der Ukraine inzwischen gesunkenen Wachstumsprognosen. Danone habe er aus taktischen Gründen hochgestuft, da die Erwartungen an den Joghurthersteller sehr gering seien, was dem Unternehmen einen Vorteil verschaffe. Schlechte Nachrichten über einen Margenrückgang seien eingepreist, aber die Möglichkeit einer Wachstumsbeschleunigung sei zugleich ausgeklammert./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2022 / 23:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.