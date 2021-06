NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihr Modell für den Lebensmittelkonzern wegen steigender Rohstoffpreise. Sie senkte unter anderem ihre Annahmen zu Margen und Gewinn für das laufende und das kommende Jahr. Die steigenden Rohstoffkosten könnten nur zum Teil durch höhere Endkundenpreise und Einsparungen im Zuge einer verbesserten Produktivität ausgeglichen werden./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2021 / 21:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2021 / 01:46 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.